France : Le «baroud d’honneur» des «gilets jaunes» à Paris

Des centaines de «gilets jaunes» se sont rassemblés dans la capitale française et dans d’autres villes du pays samedi, pour donner de la voix à leur mouvement, absent de la scène depuis plusieurs mois.

Baroud d’honneur

Né il y a presque deux ans, le 17 novembre 2018, le mouvement citoyen des «gilets jaunes», anti-élites et qui lutte pour davantage de justice fiscale et sociale, cherche son second souffle après une première année où il a agité la France, entre occupations de ronds-points et manifestations parfois violentes.