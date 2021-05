États-Unis - Le baseballeur Alex Rodriguez sort une gamme de maquillage pour homme

Alex Rodriguez et son ex-femme, Jennifer Lopez, ont investi dans la société Hims & Hers Health (vente online de médicaments et de cosmétiques). Le produit, vendu 17 dollars (env. 15fr.30), sert à camoufler les imperfections (bouton, cernes). Il est décliné en huit nuances pour s’adapter aux mieux à la carnation de chacun. L’entrepreneur a déclaré qu’il avait auparavant l’habitude de chiper celui de J.Lo et qu’il souhaitait en développer un qui soit adapté à la peau masculine.