Parlement – Le «bataillon» Cyber est né au Conseil national

«Il nous faut les meilleurs»

370 postes de plus pour la cyberdéfense

Actuellement, 206 postes sont dévolus au domaine cyber dans le cadre de la base d’aide au commandement. Avec le nouveau commandement, l’effectif est porté à 575 postes d’ici 2024. Pour Thomas Rechsteiner (C/AI): «Avec la nouvelle organisation, le commandement Cyber sera placé au même niveau que le commandement des opérations et la base logistique. Mais l’armée aura besoin des ressources humaines et des qualifications professionnelles. Et, comme nous le savons tous, c’est actuellement l’un des plus grands défis, pas seulement dans l’armée, mais aussi dans le monde professionnel: les cyberexperts, les analystes de big data et les spécialistes en logiciels sont très demandés et difficiles à trouver. L’augmentation de l’effectif des 206 postes actuels à 575 est donc très ambitieuse. ».