Lausanne - Le bateau Belle Epoque «Rhône» ressort tout pimpant

Le navire a presque 100 ans mais est comme neuf. «Le Rhône», inauguré en 1927, sort de deux ans de rénovation ce mardi et reprendra les eaux en novembre prochain. Ce sera ensuite au tour du «Simplon» et de «L’Helvétie» de se refaire une beauté. Toute la flotte historique «Belle Epoque» sera ainsi ragaillardie.

La sauvegarde de ce patrimoine est soutenue par les cantons de Vaud, Genève et du Valais et par l’Office fédéral de la Culture. Elle a été rendue possible par les talents de plusieurs spécialistes à travers l’Europe: des Suisses pour les toits en composite, des Autrichiens pour la construction de la chaudière ou encore des Allemands pour les ponts en bois et des Espagnols pour les tambours en aluminium et la timonerie.