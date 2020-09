Lac Léman : Le bateau de la CGN le «Simplon» fête ses 100 ans

Un week-end de fête est consacré au plus imposant bateau à vapeur de la CGN à l’occasion de son centième anniversaire. Des panneaux expliquant l’histoire du navire sont à découvrir à bord en compagnie du personnel en costumes d’époque.

Le bateau le «Simplon» a été mis en chantier en juillet 1914 et est entré en service en 1920.

Bateau à vapeur le plus imposant de la flotte de la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN), le «Simplon» souffle ses 100 bougies en 2020. Un week-end de fête lui est consacré depuis vendredi et jusqu’à dimanche.

Durant ces trois jours, le bateau «Simplon» est affecté à la «Croisière Évasion» entre Genève et Lausanne via Yvoire (F) ainsi qu’à la croisière «Perches au large», indique le site internet de la CGN. L’ambiance «Belle Époque» est à l’honneur: personnel en costumes d’époque, panneaux expliquant l’histoire du bateau, plans, maquette et menu spécial sont à découvrir à bord.