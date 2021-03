Canal de Suez : L’Ever Given est débloqué et le trafic reprend

Après plusieurs jours de chaos provoqué par un porte-conteneurs échoué dans le canal de Suez, la situation a été débloquée lundi.

Lundi matin à l’aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220’000 tonnes, battant pavillon panaméen, avait commencé à bouger, après la libération de sa poupe, immobilisée sur la rive ouest du canal, qui voit passer environ 10% du commerce maritime international. Les manœuvres se sont ensuite poursuivies à l’aide de plusieurs remorqueurs, jusqu’à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal, selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur place.

«Je suis ravi de vous annoncer que notre équipe d’experts, en étroite collaboration avec l’Autorité du canal, a remis à flot l’Ever Given à 15h05», a déclaré Peter Berdowski, le PDG de Royal Boskalis Westminster, cité dans le communiqué, félicitant les équipes qui ont fait face à cette «pression évidente et sans précédent». Selon Boskalis, 30’000 mètres cubes de sable ont été dragués et 13 remorqueurs déployés. Le navire se dirige dans une zone hors du canal pour être inspecté, est-il précisé dans le texte.

«Opération réussie»

Trois jours pour rattraper

Selon Ihab Talaat el-Bannane, ancien amiral égyptien, «l’accident s’est produit dans la partie du canal où le sol est rocheux et qui avait d’ailleurs été le plus difficile à creuser». L’assureur Allianz a estimé plus que chaque jour de blocage du canal pourrait coûter entre six et 10 milliards de dollars. La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route diffère selon les estimations, oscillant entre trois et plus de 9 milliards de dollars.