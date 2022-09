Le bateau futuriste et écologique est devenu une réalité

Le bateau, qui a pris ses quartiers en Valais, est le plus petit des trois modèles que construira la start-up. Il fait dix mètres par quatre et peut accueillir vingt passagers (les deux autres tailles étant capables d’en embarquer 100-120 et 300-350). Il est équipé de batteries, sachant que la prochaine version fonctionnera à l’hydrogène. La bête est capable d’atteindre la vitesse de 44 nœuds (plus de 70 km/h), sa vitesse de croisière étant de 28 nœuds (50 km/h). Elle peut parcourir 125 kilomètres sans recharge, soit un aller et retour entre Le Bouveret et Genève.