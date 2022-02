Valais/japon – Le bateau futuriste s’ouvre les portes de l’Expo universelle

L’épopée japonaise de MobyFly, cette start-up valaisanne qui conçoit des hydroglisseurs écologiques, prend un tour triomphal. Non contente d’avoir été l’une des dix finalistes d’un concours international d’innovation organisé par Osaka – ce qui lui offrait deux jours de réunions d’affaires avec des industriels et des opérateurs de transport japonais –, elle a remporté ce jeudi l’un des quatre prix mis en jeu. Cette distinction lui permettra d’entrer en discussion avec l’équipe de l’Exposition universelle 2025, qui se tiendra dans la métropole nippone, ainsi que de continuer à travailler avec Jetro, l’organisation japonaise de commerce extérieur, avec le consulat suisse à Osaka et avec le réseau d’échanges scientifiques Swissnex. «C’est fantastique!, se réjouit Sue Putallaz, la directrice genevoise de la jeune entreprise. Cela nous garantit de présenter et défendre notre vision du transport zéro émission avec nos bateaux auprès du comité d’organisation de l’Exposition Osaka 2025.» MobyFly espère ainsi équiper la flotte qui se chargera du transport des visiteurs dans la baie d’Osaka.