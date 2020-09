Les flammes ont ravagé la cabine de commandement du Bateau Genève, jeudi après-midi. Les pompiers ont été alertés à 14h25 et ont reçu en quelques minutes plus de dix appels, relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). En moins de trois minutes, un premier véhicule était sur place.