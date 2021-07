Vaud : Le bateau «Lausanne» dérouté à cause d’un cas covid

La croisière a dû être interrompue afin d’isoler les cas contact d’une employée de la CGN.

Le navire de la CGN était parti d’Ouchy et devait se rendre à Genève via Yvorne ce jeudi. Mais il n’est jamais arrivé à destination. En effet, peu avant d’arriver à Saint-Sulpice avant la traversée du Léman, l’équipage du bateau Lausanne a appris que plusieurs membres de celui-ci étaient «cas contact» d’une collègue testée positive au covid, révèle « 24 heures ». Celle-ci n’était pas en service ce jour-là.

«Elle nous a tout de suite informés de son état de santé, précise la porte-parole de la CGN Mélanie Gay, et nous avons alors décidé de rapatrier le bateau à Ouchy et d’annuler la croisière afin de pouvoir mettre en quarantaine les six personnes qui travaillaient ce jeudi à bord et avaient été en contact avec elle.» Le Lausanne, lui, a été désinfecté afin de pouvoir reprendre le large vendredi. Les personnes qui attendaient le bateau ou y avaient réservé une table ont été informé par téléphone ou via l’affichage au débarcadère.