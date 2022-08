37e Coupe de l’America: Le bateau suisse se pose à Barcelone

Alinghi Red Bull Racing est la première équipe qui a pris ses quartiers sur le site de la prochaine édition et a mis à l’eau son support d’entraînement et de développement. Un symbole fort.

Alinghi Red Bull Racing, Challenger pour la 37e Coupe de l’America a pris ses quartiers à Barcelone et mis à l’eau son bateau d’entraînement. Red Red Bull Pool Content

Se poser. Pour mieux décoller. Alinghi Red Bull Racing marque déjà les esprits en s’installant avant tout le monde à Barcelone, théâtre des rêves d’une troisième conquête en Coupe de l’America pour le défi suisse. Ce sera en 2024, autant dire «demain» dans le monde de la Cup où chaque minute compte. À Port Vell, une course contre la montre a commencé pour une équipe qui a une édition de retard sur la plupart des autres teams (seule la France, qui s’annoncera prochainement, n’a également jamais navigué en AC75). Un pas majeur a même été franchi avec la mise à l’eau du BoatZero, un AC75, le premier mis à l’eau en 2019 par les Kiwis, racheté à Team New Zealand et configuré en mode Alinghi Red Bull Racing.

«Nous sommes une nouvelle équipe sur un bateau que nous découvrons, et pouvoir le prendre en main déjà cette année est très bénéfique, souligne Nils Frei, entraîneur principal du défi suisse. S’il y a un point commun à toutes les campagnes de Coupe, c’est que nous ne rattrapons jamais le temps perdu. Et nous n’en avons jamais assez! Les préparatifs de cette mise à l’eau nous ont permis d’apprendre à travailler tous ensemble. Et c’est très important d’être soudés.»

Les jeunes marins suisses d’Alinghi Red Racing découvrent un nouveau bateau. Red Bull Pool Content

Baptisé par Alceo, l’un des fils d’Ernesto Bertarelli, le monocoque servira donc de plate-forme d’entraînement grandeur nature à la jeune équipe qui sera encadrée par quelques cadors de la Cup. Pietro Sibello (finaliste de la dernière édition avec Prada) et Dean Barker (ancien vainqueur de la Coupe) rejoignent Alinghi Red Bull Racing pour encadrer les jeunes talents suisses qui composeront l’équipage. «Faire partie de cette équipe et pouvoir, avec Dean Barker, transmettre nos connaissances, représente beaucoup pour moi, témoigne l’Italien. Nous avons des expériences complémentaires, car venant d’équipes différentes. Cela nous permet de tirer le meilleur et de le transmettre.»

Après cette journée faste et festive, tout le monde s’est très vite remis au boulot à Barcelone. «Nous avons dû prendre nos marques dans une nouvelle ville avec de nouveaux collègues, explique Tim Hacket, Shore manager du projet. La mise à l’eau étant validée, il nous reste différentes vérifications à effectuer avant de pouvoir naviguer d’ici quelques jours.»