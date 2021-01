Le choix de raser l’immeuble et de le reconstruire est moins cher, moins complexe et plus rapide à réaliser qu’une rénovation.

Servette va voir disparaître une de ses barres d’immeubles devenue connue. Il y a plus d’un an, un bâtiment abritant les numéro 89, 91 et 93, à la rue de la Servette menaçait de s’effondrer. En octobre 2019, ses habitants avaient dû être évacués en urgence et les commerces du rez-de-chaussée avaient dû fermer boutique. Depuis lors, les lieux sont restés inoccupés, attendant de faire peau neuve.