Jeux vidéo Le battle royale pour les nullards caracole en tête

Avec son système déjanté et ses parcours à la «Ninja Warrior» , «Fall Guys» est sans conteste sur le podium des jeux de l’été.

Ici, on teste sa résistance dans des défis en solo ou en coopération, où seule l’équipe gagnante passe à l’étape suivante, le reste de la plèbe étant éliminé. On se fraie ainsi un chemin à travers de nombreux obstacles, comme des portes à exploser, des hélices géantes à esquiver ou encore de nombreux pièges à escalader, avec une jouabilité réduite au strict minimum: deux, voire trois boutons à presser et le stick gauche pour se mouvoir. Malgré cette apparente simplicité, une bonne connaissance des 23 niveaux à disposition et du bon timing pour sauter ou plonger peut faire la différence pour se hisser sur la première marche du podium. Lorsque l’on ajoute à cela les déguisements grotesques proposés dans la boutique, on obtient l’un des jeux les plus drôles de ces dernières années avec sa physique parfois capricieuse et ses héros aussi gauches que dans «Gang Beasts».