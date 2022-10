Football : Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso écrasé par l’Eintracht Francfort

Le Bayer Leverkusen entraîné par l'Espagnol Xabi Alonso s'est logiquement et lourdement incliné sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-5), samedi après-midi, et retrouve l'inconfortable place de 16e et barragiste du championnat d'Allemagne après 10 journées. Avec seulement 8 points, le «Werkself» («Onze de l'usine», surnom du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer), Leverkusen a vu Stuttgart, vainqueur de la lanterne rouge Bochum (4-1) pour son premier succès de la saison, repasser devant (15e) à la différence de buts.