Football : Le Bayern a tremblé mais reste devant

Les Munichois sont champions d’hiver en Bundesliga grâce à leur victoire contre Freiburg.

Avec 36 points, le champion en titre compte désormais quatre longueurs d’avance sur Leipzig (32 pts), et sept sur Leverkusen et Dortmund (29 pts), à la veille de la 17e et dernière journée des matches allers mardi et mercredi.