Reprise en Bundesliga

Le Bayern assure l’essentiel à Berlin

Les Munichois se sont imposés 2-0 sur le terrain de l’Union.

A huis clos et sans briller, le Bayern Munich a assuré l'essentiel pour son retour après deux mois de pause, en s'imposant 2-0 dimanche à Berlin sur la pelouse de l'Union, grâce à des buts de Lewandowski et Pavard.

Après 26 journées, le champion en titre conserve son avance de quatre points sur Dortmund, également vainqueur (4-0 face à Schalke 04) et de six sur Mönchengladbach, qui s'est imposé 3-1 à Francfort, samedi.

«Nous avons clairement une marge d'amélioration», a admis Thomas Müller après le match au micro de la chaîne de télévision Sky Allemagne, «mais nous avons quatre points d'avance et l'objectif est clair: nous avons fait un pas aujourd'hui, et le match à Dortmund (ndlr: le 27 mai) sera en partie décisif. Après un seul match, il est difficile d'évaluer comment les équipes vont gérer la charge de travail dans les prochaines semaines, et comment elles vont trouver le rythme».

26e but de Lewandowski

Thomas Müller a cafouillé une balle de but dans les six mètres (22e), Goretzka a manqué le cadre de quelques centimètres sur un tir croisé (49e), Lewandowski (3e), Gnabry (63e, 79e), Müller (72e) ont été contrés in extremis, et Gnabry de nouveau a été trop court sur un caviar de Coman (77e)...