29e journée de Bundesliga

Le Bayern cartonne et s’envole vers le titre

Les Munichois en ont passé cinq à Düsseldorf et comptent dix points d’avance au classement.

A cinq journées de la fin, il faudrait désormais que le «Rekordmeister» et ses stars s'effondrent complètement pour que le trophée du champion leur échappe.

Comme on pouvait s'y attendre, l'ogre de Bavière n'a fait qu'une bouchée du 16e, Düsseldorf, potentiel barragiste venu sans beaucoup d'illusions et peut-être déjà plus concentré sur ses prochains matches, cruciaux pour son maintien.