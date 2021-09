Football : Le Bayern cartonne, l’armada suisse joue entre Gladbach et Augsbourg

Le Bayern s’est fait plaisir face au néo-promu Bochum (7-0), tandis que 5 Suisses étaient titulaires dans la partie entre Mönchengladbach et Augsbourg. Peu de spectacle dans les autres rencontres.

Hansi Flick est parti, Julian Nagelsmann l’a remplacé sur le banc, mais de nouveau, les statistiques du Bayern font peur. Le «Rekordmeister» vient de marquer 14 buts en trois matches, et de remporter sept rencontres consécutivement en inscrivant au moins trois buts à chaque fois.

Un match à l’accent suisse

Entre le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg, cinq Suisses étaient sur la pelouse au coup d’envoi. Andy Zeqiri fêtait une première titularisation dans un des plus grands championnats européens sous ses nouvelles couleurs d’Augsbourg. Ruben Vargas complétait le duo d’attaque de l’équipe qui s’est imposée, il s’est notamment illustré en délivrant la seule passe décisive du match à Florian Niederleschner (80e).

En face, Nico Elvedi, Yann Sommer et Denis Zakaria étaient aussi de la partie. Ils n’ont toutefois pas réussi à garder leur cage inviolée. Breel Embolo a quant à lui été envoyé sur le pré à 10 minutes de terme. C’est encore une déconvenue pour le club, qui ne compte qu’une victoire depuis le début de la saison et pointe au 14e rang.

Deux rencontres sans but

Les matches entre Mayence et Fribourg et entre Arminia Bielefeld et Hoffenheim se sont soldés par des matches nuls sans buts. Des parties qui n’ont pas semblé passionnantes, avec peu de tirs cadrés dans les deux cas. Silvan Widmer était titulaire dans le couloir droit pour Mayence. Elles ont aussi eu peu d’incidence au classement, alors que pour le moment, Mayence conserve sa troisième place avant les rencontres du week-end.