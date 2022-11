Football : Le Bayern cartonne mais perd Mané

Le Sénégalais s’est blessé lors de la victoire du Bayern Munich contre Werder Brême en Bundesliga (6-1).

Mané est sorti à la 21e minute. IMAGO/Sven Simon

Le Bayern Munich a déroulé mardi soir contre le Werder Brême (6-1), mais a vu son international sénégalais Sadio Mané sortir sur blessure (genou droit) dès la 21e minute, à douze jours de début de la Coupe du monde. Avec désormais 31 points, le Bayern Munich consolide sa place en tête du championnat, récupérée plus tardivement qu’à l’accoutumée, dimanche à l’issue de la 13e journée.

Les décuples champions d’Allemagne en titre comptent six points d’avance sur le Borussia Dortmund, bloqué à 25 points à la 5e place après sa défaite à Wolfsburg (2-0), mardi, en ouverture de la 14e journée. Le gros point noir de la soirée pour les Munichois, et surtout les supporters sénégalais, c’est la sortie sur blessure de Sadio Mané à la 21e minute, à moins de deux semaines du Mondial.

Touché après un quart d’heure de jeu au genou droit, le champion d’Afrique 2022 et finaliste de la Ligue des champions 2022 avec Liverpool s’est allongé sur la pelouse, a été soigné et a tenté de reprendre sa place, avant de faire signe à son entraîneur de le remplacer. Cette blessure arrive au plus mauvais moment, alors que le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé doit annoncer, mercredi, sa liste pour le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), avec un premier match pour le Sénégal contre les Pays-Bas dès le 21 novembre.

Dans une froide Allianz Arena (8 degrés), où le gardien de but et capitaine allemand Manuel Neuer rejouait pour la première fois depuis sa blessure à l’épaule contractée début octobre, les Munichois ont tué tout suspense en l’espace de six minutes peu avant la demi-heure.

Cinquième victoire d’affilée

Les internationaux allemands Serge Gnabry à deux reprises (22e et 28e) et Leon Goretzka ont donné trois buts d’avance (4-1) aux joueurs de Julian Nagelsmann face au Werder, privé pour ce déplacement en Bavière de son arme offensive No 1, Niclas Füllkrug (11 buts), blessé au dos. Avant cet enchaînement, Jamal Musiala avait mis ses coéquipiers sur les bons rails dès la 5e minute, inscrivant son neuvième but de la saison en championnat. Le Werder était revenu à égalité cinq minutes plus tard par Anthony Jung, et Eric Maxim Choupo-Moting avait raté un penalty (18e).

Les Munichois ont ensuite complètement maîtrisé la rencontre, non sans quelques sueurs froides pour les 75’000 spectateurs munichois, à l’image de cette passe dans l’axe de Dayot Upamecano qui a failli être interceptée et déviée dans le but par l’attaquant du Werder Marvin Ducksch juste avant la pause. Gnabry a confirmé sa bonne forme du moment dans les dix dernières minutes en signant un triplé. Et, sur une contre-attaque menée à 100 à l’heure, le jeune Français Mathys Tel, 17 ans, a complété la démonstration bavaroise.

Dortmund battu

Il s’agit de la cinquième victoire consécutive pour les Munichois en championnat, alors que le Borussia Dortmund a vu sa série de trois victoires consécutives, pour suivre le rythme effréné du Bayern de la mi-octobre à début novembre, s’arrêter à Wolfsburg. Peu inspirés, les coéquipiers de Mats Hummels ont été menés dès la 6e minute sur un corner mal négocié et repris par Micky van de Ven. Puis ils ont buté sur le gardien de Wolfsburg, Koen Casteels, auteur de plusieurs parades décisives.

Le Borussia Dortmund a finalement encaissé un second but dans le temps additionnel de la seconde période, sur un contre de Wolfsburg facilité par la glissade de Julian Brandt et une réalisation de l’avant-centre international allemand Lukas Nmecha (7 sélections).