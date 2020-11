Football : Le Bayern conforte sa place de leader

La victoire du Bayern samedi 3-1 à Stuttgart permet aux Munichois de profiter des faux pas de Leipzig et Dortmund.

Et même le Bayern, dont la supériorité individuelle et collective est impressionnante, a encaissé le premier but contre Stuttgart, alors que trois joueurs, Hernandez, Tolisso et Boateng, sont sortis sur blessures.