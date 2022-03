Football : Le Bayern de nouveau accroché, Dortmund peut se rapprocher

Les Bavarois ont été contraints au nul pour la deuxième fois consécutive en Bundesliga, cette fois par Hoffenheim (1-1). Leur premier poursuivant, Dortmund, peut encore rêver au titre.

Trois buts refusés

Munich s'est vu refuser pas moins de trois buts (deux de Müller, un de Lewandowski) pour des positions de hors-jeu, Serge Gnabry a placé une frappe sur le poteau (68e) et Lewandowski a été devancé de quelques centimètres par un défenseur sur la ligne alors qu'il taclait un ballon dans le but (73e). Mais en face, Andre Kramaric a eu lui aussi trois occasions énormes (5e, 58e, 79e), annihilées à chaque fois par un Neuer toujours aussi magique.

«Nous avons eu plus d'occasions, a dit le gardien et capitaine du Bayern. Ne pas repartir avec les trois points est un peu décevant. Il nous a manqué un soupçon de chance, et les décisions de hors jeu étaient limites, mais pour les spectateurs neutres, c'était un beau match.»

Le Bayern tourne au ralenti

Friable défensivement et parfois inefficace ces dernières semaines, le Bayern n'a marqué que 17 points sur 27 possibles depuis le début des matches retour en janvier, soit son plus mauvais bilan sur cette période depuis dix ans.

Dans les autres matches, Fribourg a fait la belle opération en s'imposant 3-2 à domicile contre le Wolfsburg de Kevin Mbabu (remplacé à la 76e minute) et Renato Steffen (entré au même moment), grâce à un but victorieux de Nico Schlotterbeck à la 87e minute, après un doublé de Vincenzo Grifo. Les Fribourgeois restent plus que jamais en course pour la Ligue des champions, au coude à coude toutefois avec Hoffenheim et Leipzig.