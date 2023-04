Football: Le Bayern de Sommer éliminé de la Coupe d’Allemagne

La détresse de Yann Sommer et Benjamin Pavard après l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de la Coupe d’Allemagne.

Pour la troisième saison de suite, le Bayern, lauréat de l’épreuve à vingt reprises, n’atteint pas les demi-finales de la Coupe d’Allemagne, après deux éliminations au second tour à l’automne 2020 et à l’automne 2021.

Penalty fatal

Mardi soir, dans une Allianz Arena de nouveau plongée dans des températures hivernales et un thermomètre bien en dessous de zéro, les Munichois pensaient avoir fait le plus dur en trouvant la faille dans le mur fribourgeois par Dayot Upamecano, plus haut que Maximilian Eggestein à la 20e minute de jeu.