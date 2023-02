Football : Le Bayern de Yann Sommer se rassure et passe les 8es en Coupe

Avec Cancelo, l’entraîneur du Bayern a innové avec une défense centrale à trois composée du Néerlandais Matthijs De Ligt et des Français Dayot Upamecano et Benjamin Pavard. L’international portugais a été plus utilisé dans le rôle de piston à droite, tout comme Kingsley Coman à gauche. Cette disposition tactique a perturbé le jeu de Mayence, dominé par des Munichois dans le doute après trois matches nuls en championnat, à Leipzig, et contre Cologne et Francfort à l’Allianz Arena (1-1 à chaque fois).