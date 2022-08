Football : Le Bayern domine Wolfsburg et reste en tête de la Bundesliga

Les hommes de Julian Nagelsmann n'auront finalement laissé la tête du championnat que 45 heures, le temps que Dortmund renverse Fribourg (3-1), vendredi soir dans le Brisgau, et que le Bayern offre une nouvelle partie sans faute dimanche en fin d'après-midi. Après deux journées de Bundesliga, il n'y a déjà plus que deux équipes avec deux victoires au compteur: le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, prémices d'un duel à venir entre le BVB et le Bayern dans la quête de la «Meisterschale», le trophée remis en fin de saison au champion.

Dans une Allianz Arena bercée par un vent qui a fait tourner les deux éoliennes entourant le stade, le Bayern a pris son temps en ce dimanche estival sous une trentaine de degrés, contrairement à leurs deux premiers matches (5-3 contre Leipzig en Supercoupe et 6-1 à Francfort en championnat), où le premier but était tombé dans les dix premières minutes. Après une demi-heure brouillonne au cours de laquelle Sadio Mané s'est logiquement vu refuser un but pour hors-jeu par la VAR et Benjamin Pavard a vu sa tête repoussée par la transversale sur corner, le Bayern a trouvé une première faille dans la défense de Wolfsburg. Accroché sur son contrôle orienté, Jamal Musiala a poursuivi son action et décoché une frappe sèche du droit, à une vingtaine de mètres, imparable pour Koen Casteels (33e).