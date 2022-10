Football : Le Bayern en passe six à Mayence

En grande forme, le Bayern Munich a collé six buts au Mayence de Silvan Widmer (6-2). En attendant le match de l’Union Berlin dimanche, les Bavarois sont premiers de Bundesliga.

Musiala s’est encore illustré samedi, lui qui a marqué son dixième but de la saison.

Le Bayern Munich, toujours privé de son capitaine et gardien Manuel Neuer (épaule), s’est largement imposé à domicile contre Mayence 6-2 samedi après-midi, et s’installe provisoirement en tête du championnat d’Allemagne, avant le match de l’Union Berlin, dimanche.

Les Munichois, qui ont enchaîné une quatrième victoire sur les cinq derniers matches de Bundesliga, comptent 25 points après 12 journées, soit deux de plus que l’Union Berlin (23) qui reçoit le Borussia Mönchengladbach dimanche (15h30).

Les joueurs de Julian Nagelsmann ont survolé la première période grâce à Sadio Mané, passeur décisif pour Serge Gnabry (5e, 1-0) et buteur (43e, 3-0), et Jamal Musiala (2-0, 28e). Le but de Silvan Widmer dans le temps additionnel de la première période a relancé un semblant de suspense.