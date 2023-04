Football: Le Bayern et Dortmund gâchent en Bundesliga

A six journées de la fin du championnat, le Bayern Munich a fait du surplace samedi en concédant le match nul contre Hoffenheim (1-1) sur sa pelouse. Mais le Borussia Dortmund n'en a pas profité, lui aussi contraint au match nul à Stuttgart (3-3). Si, au soir de la 28 e journée, Yann Sommer et ses partenaires conservent 2 points d'avance sur le Borussia (59 contre 57), ils n’ont pas vraiment rassuré contre le mal classé Hoffenheim dans leur Allianz Arena à quatre jours de recevoir Manchester City en quarts de finale retour de Ligue des champions ( 3-0 pour les Skyblues à l'aller ).

Pour espérer se hisser dans le dernier carré de la compétition reine du football européen, les Munichois devront inscrire au moins trois buts. Or, la prestation offensive contre Hoffenheim a de quoi inquiéter leurs supporters, surtout lors des 45 premières minutes. Encore privé de son avant-centre camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, en phase de reprise et espéré mercredi contre City, Thomas Tuchel a une nouvelle fois aligné Serge Gnabry en pointe de l'attaque munichoise, sans grand succès. Les changements effectués à l'heure de jeu par Tuchel (Mathys Tel et Jamal Musiala pour Kingsley Coman et Leroy Sané, notamment) ont apporté un peu plus de situations dangereuses.