De la vie dans l’Allianz Arena

Le Bayern face à la mauvaise herbe

Capacité de l’Allianz Arena de Munich: 75’000 places. Spectateurs présents depuis la reprise: zéro! Ce qui devait arriver arriva. La nature est plus forte que le béton, elle a repris ses droits.

Depuis la reprise du football en Allemagne, le Bayern Munich fait peur à tout le monde… sauf aux mauvaises herbes. Lors de la demi-finale de la Coupe entre les Bavarois et l’Eintracht Francfort (2-1) un photographe a fait une étrange découverte entre deux rangées de sièges: de la mauvaise herbe qui pousse directement dans les gradins de l’Allianz Arena.

Il faut dire que plus personne n’utilise ces escaliers depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les spectateurs étant toujours interdits de stade, et alors que les Bavarois peuvent devenir champions d’Allemagne samedi en cas de défaite de Dortmund à Düsseldorf et d’un succès face au Borussia Mönchengladbach (18h30).