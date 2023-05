FOOTBALL: Le Bayern fête le grand retour du FC Hollywood

Sacré in extremis champion d’Allemagne, le club bavarois, pas comme les autres, a viré dans la foulée son président Oliver Kahn et son directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Les joueurs du Bayern fêtent le 33e titre de l’histoire du club. Pendant ce temps-là, dans les coulisses, des têtes tombaient. AFP/CHRISTOF STACHE

Yann Sommer en avait déjà vu pas mal, dans sa longue et riche carrière. Mais le gardien de l’équipe de Suisse n’est pas près d’oublier son premier semestre au Bayern Munich; ni l’incroyable dénouement de samedi, qui a vu le club bavarois coiffer le Borussia Dortmund au poteau pour remporter son 33e titre de champion d’Allemagne.

Ce onzième sacre consécutif, l’un des plus fous, a été arraché au terme d’une saison éprouvante à tous les étages, dans un climat qui remet au goût du jour le surnom historique du club: FC Hollywood. Une appellation née dans les années 1990, lorsque les stars les plus tumultueuses squattaient la rubrique des faits divers (Stefan Effenberg ivre au volant, la baffe de Bixente Lizarazu à Lothar Matthäus, les frasques de Mario Basler, etc…)

«On ne devrait pas dire ça un samedi après-midi, mais ça me fait gerber.» Thomas Tuchel, entraîneur du Bayern Munich.

Quel film, ce Bayern! Il aura certes fallu la généreuse collaboration du Borussia Dortmund, qui a trébuché contre Mayence à domicile (2-2) pour gâcher sa propre fête - le BVB et ses centaines de milliers de fans, qui comptaient deux points d’avance et finissent par s’incliner à la différence de buts, mettront du temps à digérer. Mais il faut surtout souligner le phénoménal savoir-faire du Bayern, ce caractère unique qui lui permet d’empocher un trophée majeur le jour où on apprend qu’il vire son président et son directeur sportif.

Une légende (Oliver Kahn, pas présent au stade) et une figure historique (Hasan Salihamidzic, viré au coup de sifflet final) qui restent sur le carreau, un dénouement de champion parfaitement inattendu, merveilleux Rekordmeister… Avant le coup d’envoi du match gagné in extremis à Cologne (1-2), au bord du terrain, l’entraîneur Thomas Tuchel avait expliqué ce que lui inspirait l’idée de terminer deuxième: «On ne devrait pas dire ça un samedi après-midi, mais ça me fait gerber», lançait le technicien, débarqué fin mars après le licenciement de Julian Nagelsmann pour incompatibilités d’humeur et divergences philosophiques.

Ombre et lumière

C’est bien ça, le FC Hollywood. Un truc qui part dans tous les sens, qui a sa part d’ombre mais n’oublie jamais de prendre la lumière. Et à la fin, c’est le Bayern, même vulnérable, même secoué par les dissensions internes et les déroutes en plein air (défaite 3-0 contre Manchester City en Ligue des champions), qui gagne. A la 85e minute, alors que Cologne venait d’égaliser et que le titre semblait s’envoler, Thomas Tuchel a introduit Jamal Musiala. Le grand espoir du foot allemand a fait pencher le destin quatre minutes plus tard.