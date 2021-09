Football : Le Bayern met la pression sur ses poursuivants

Les Munichois ont facilement battu Greuther Fürth et consolident leur place de leader. Cedric Itten a sauvé l’honneur des siens.

Le Bayern a consolidé vendredi sa place de leader de la Bundesliga en s’imposant logiquement 3-1 chez le promu et lanterne rouge Fürth, malgré l’exclusion à la 48e minute de Benjamin Pavard pour une faute en position de dernier défenseur.

Cette victoire en match avancé de la 6e journée, grâce à des buts de Thomas Müller (10e), Joshua Kimmich (31e) et Sebastian Griesbeck (csc 68e) permet au «Rekordmeister» de mettre la pression sur ses deux poursuivants immédiats.

Wolfsburg doit désormais impérativement s’imposer samedi à Hoffenheim (15h30) pour revenir à égalité à 16 points, et Dortmund, provisoirement à quatre longueurs, n’a pas non plus de droit à l’erreur à Mönchengladbach (samedi 18h30) s’il ne veut pas être précocement décroché.