Football : Le Bayern Münich sèchement battu chez un promu

Le leader de Bundesliga a subi une défaite surprise sur la pelouse du VfL Bochum (4-2). Le Borussia Mönchengladbach de Yann Sommer s’est donné un peu d’air grâce à sa victoire contre Augsbourg.

Thomas Müller et ses coéquipiers ont été largement battus sur la pelouse de Bochum.

Malgré un doublé de Robert Lewandowski, le Bayern a été mis KO samedi par le promu Bochum 4-2, après avoir encaissé quatre buts en première période, du jamais vu pour le «Rekordmeister» depuis... 1975. Cette claque, à quatre jours de son entrée en lice en Ligue des champions à Salzbourg, laisse tout de même le «Rekordmeister» avec provisoirement neuf points d’avance sur Dortmund en tête du classement. Le Borussia peut se rapprocher un peu dimanche, à condition d’aller battre l’Union Berlin, qui lutte pour une place dans le top-4 et une qualification pour la Ligue des champions.

Cette fois, pas de Covid, d’infirmerie pleine ou de fatigue particulière pour expliquer l’effondrement du Bayern. L’équipe alignée au départ était constituée de toutes les stars du club, à l’exception du gardien et capitaine Manuel Neuer, opéré d’un genou dans la semaine.

Victoire méritée pour Bochum

Faudra-t-il incriminer le changement de système opéré par Julian Nagelsmann? Confiant dans la flexibilité et l’intelligence tactique de sa pléiade d’internationaux, le coach avait débuté avec une défense à quatre et Kimmich en seule sentinelle, après quelques matches en défense à trois avec deux milieux défensifs.

Le Bayern, après avoir rapidement ouvert le score par Lewandowski (1-0, 9e), s’est laissé bousculer par un promu qu’il avait pourtant battu... 7-0 à l’aller en septembre. Les joueurs de la Ruhr ont pressé haut, sans craintes et sans complexes. Plus forts dans les duels, chirurgicaux dans la finition, ils ont tout simplement été la meilleure équipe. Après avoir égalisé sur pénalty (14e), ils ont mis les Munichois KO en sept minutes en fin de première période, en marquant trois buts coup sur coup (38e, 40e, 44e).

Gladbach gagne le match de la peur

Le Borussia Mönchengladbach, qui connaît une saison compliquée, a remporté le match du bas du classement contre le FC Augsbourg (3-2). Grâce à cette victoire, Yann Sommer et ses coéquipiers se donnent un peu d’air par rapport à la zone de relégation. Du côté des visiteurs, Ruben Vargas a délivré une passe décisive sur le premier but avant de céder sa place à la 68e minute. Le Vaudois Andi Zeqiri est entré sur le terrain dix minutes plus tard sans pouvoir marquer le match de son empreinte.