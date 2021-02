Football : Le Bayern Munich champion du monde

Le club allemand a remporté jeudi la finale du Mondial des clubs au Qatar, en battant les Tigres (Mexique) 1-0 grâce à un but de Benjamin Pavard.

Jeudi, Benjamin Pavard (au centre) a inscrit le seul but de la finale du Mondial des clubs entre le Bayern Munich et les Tigres. REUTERS/Ibraheem Al Omari

Benjamin Pavard a offert jeudi au Bayern Munich un Grand chelem extraordinaire de six titres consécutifs en moins d’un an, en marquant l’unique but de la finale du Mondial des clubs au Qatar contre les Tigres de Monterrey (1-0).