Football Le Bayern Munich congédie un entraîneur, accusé de racisme

Le Bayern Munich, qui s'apprête à affronter Lyon en demi-finale de la Ligue des champions mercredi, a congédié l'un de ses entraîneurs de jeunes, accusé de propos racistes, dans une affaire qui a déjà valu l'ouverture d'une enquête policière.

L'intéressé a d'abord assuré que ces extraits étaient des faux, avant d'admettre qu'il était bien l'auteur des messages mis en cause, selon les médias allemands. L'homme a été entraîneur des jeunes depuis 2003 et était depuis 2016 directeur sportif des équipes allant des catégories U9 à U15, des enfants et des adolescents, écrit l'hebdomadaire Der Spiegel, selon qui il a tenu des propos discriminatoires à leur encontre en matière «de couleur de peau, de nationalité, de religion» et contre l'homosexualité en général.