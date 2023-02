Football : Le Bayern Munich assure le spectacle avant la Ligue des champions

Sommer répond présent

Samedi, dans une ambiance amicale à l'Allianz Arena entre supporteurs du Bayern et de Bochum (les clubs de supporters des deux équipes ont célébré leurs 50 ans d'amitié), c'est sur une mésentente entre le défenseur de Bochum Saidy Janko et son gardien Manuel Riemann, que le Bayern a ouvert le score. Thomas Müller a profité de cette passe en retrait de Janko un peu trop faible, et de la mauvaise anticipation de Riemann à trente mètres du but, pour prendre la balle, dribler le gardien et ouvrir le score juste avant la pause (41e).