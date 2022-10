FOOTBALL: Le Bayern Munich manque le coche à Dortmund

Leon Goretzka (à gauche) avait ouvert le score à la 33e. Mais Jude Bellingham et Dortmund ont fini par arracher un point dans les arrêts de jeu.

Dilapidant deux buts d’avance, le Bayern Munich a laissé filer une victoire à Dortmund qui lui tendait les bras (2-2), avec une égalisation in extremis du Français Anthony Modeste samedi dans un Klassiker complètement fou et qui a tenu toutes ses promesses.

Avec ce résultat de parité arraché par le BVB dans le temps additionnel, le Bayern et le Borussia stagnent avec 16 points chacun, soit un de moins que l’Union Berlin et Fribourg, qui jouent dimanche à Stuttgart (19h30) et à Berlin contre le Hertha (17h30), deux équipes mal classées.