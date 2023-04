Contesté, Oliver Kahn pourrait quitter la présidence du Bayern

En poste depuis l’été 2021, Oliver Kahn est contesté par les supporters et en interne. Imago

La crise couve au Bayern Munich. Le géant allemand traverse une période agitée, entre le licenciement de Julian Nagelsmann, les problèmes de vestiaire illustrés par l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané ainsi que les éliminations successives en Coupe et en Ligue des champions. Bien que leader de Bundesliga, le «Rekordmeister» est talonné de près par le Borussia Dortmund et pourrait voir le titre de champion lui échapper pour la première fois depuis onze ans. La menace d’une saison sans trophée plane mais quelle qu’en soit l’issue, les turbulences actuelles ne devraient pas être sans conséquences en interne.

Selon Bild, le sort d’Oliver Kahn fait l’objet de discussions en interne: l’ancien gardien emblématique du club pourrait être démis de ses fonctions de président, qu’il occupe depuis l’été 2021. Son bilan est contesté, tant par les supporters que par les dirigeants munichois. Sous son égide, le Bayern a échoué deux fois aux portes des demi-finales en Ligue des champions et a été sorti précocement en Coupe.

Le fils d’Uli Hoeness comme successeur?

Sa gestion sportive est également contestée: aux départs de David Alaba - libre - et Robert Lewandowski, pas encore digérés, s’est ajouté un recrutement dispendieux cet été (près de 140 millions d’euros dépensés), qui n’a pour l’instant pas apporté satisfaction. Tout comme le cas Julian Nagelsmann, débauché à grands frais et limogé un an et demi plus tard d’une manière qui a forcément déplu en Bavière. Le jeune technicien (35 ans) avait appris son limogeage dans la presse.

Si Oliver Kahn se retrouve fragilisé, les options pour le remplacer ne sont pas légion. À l’heure actuelle, deux pistes se dégagent: Oliver Bierhoff, ex-manager de l’équipe d’Allemagne entre 2004 et 2022. Plus surprenant, Uli Hoeness - le président d’honneur du Bayern - envisagerait de placer son fils, Florian Hoeness, au poste qu’il a lui-même occupé de 2009 à 2019. Ce dernier dirige l’entreprise familiale depuis 2001 et n’a jusqu’à présent jamais été lié au club. Invité à commenter la rumeur par Bild, Uli Hoeness est resté muet.

De son côté, Herbert Hainer, le directeur du conseil de surveillance du Bayern, a timidement balayé les rumeurs liées à l’avenir d’Oliver Kahn. «Elles ne sont pas vraies», a-t-il affirmé à l’Agence de presse allemande. On a connu plus convaincant comme sortie.