Bundesliga: Le Bayern peut perdre sa 1re place dimanche

Une défaite inédite à domicile contre Leipzig (1-3) samedi et un naufrage: le Bayern Munich a ouvert grand la porte au Borussia Dortmund qui peut reprendre dimanche la tête du championnat d’Allemagne à une journée de la fin de la saison.

Décuples champions sortants, les joueurs de Thomas Tuchel ne comptent plus qu’un petit point d’avance (68 contre 67) sur le Borussia Dortmund, qui peut donc mettre un terme à l’hégémonie munichoise entamée en 2013.

Le BVB, en quête d’un titre qui lui échappe depuis 2012, se rend dimanche en fin d’après-midi en Bavière sur la pelouse d’Augsbourg, quasi assuré de son maintien. Une occasion en or de s’installer dans le fauteuil de leader avant la dernière journée. Le Bayern ira à Cologne tandis que Dortmund recevra Mayence.

Un choc qui a tenu ses promesses

Le spectre d’une première année depuis 2011 sans trophée plane de plus en plus sur Munich, au terme d’une saison houleuse: les dirigeants ont pris le risque d’écarter Julian Nagelsmann et de le remplacer par Thomas Tuchel fin mars, juste avant le sprint final.