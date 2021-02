Football : Le Bayern perd des points contre Bielefeld

Les Munichois, longtemps menés, ont finalement arraché le match nul contre le néo promu.

Corentin Tolisso a relancé le Bayern en marquant le deuxième but munichois.

Le champion en titre a grillé un joker, mais conserve toujours cinq points d’avance sur son dauphin Leipzig et dix sur le troisième Francfort, tous deux vainqueurs ce week-end, après 21 journées de Bundesliga.

Bielefeld menait 2-0 à la 48e minute lorsque Robert Lewandowski a débloqué le compteur du «Rekordmeister», avec son 25e but de la saison. Les visiteurs ont repris leur avance (3-1, 49e) mais Corentin Tolisso (3-2, 57e) et Alphonso Davies (3-3, 70e) ont évité à leur équipe un énorme faux pas à domicile, face à une équipe qui était 16e et barragiste au coup d’envoi.