Football: Le Bayern et le Barça dos à dos à la pause

Aucun but d'inscrit dans cette première période mais quelle intensité, quel match ! Ces deux équipes nous offrent un vrai spectacle de Ligue des Champions. Les Catalans surtout font une prestation majuscule. Ils auraient d'ailleurs pu et du mener au score si Lewandowski avait été plus précis ou si Neuer n'avait pas sauvé les meubles. Les Munichois éprouvent beaucoup de difficultés à repartir rapidement et surtout à trouver Sadio Mané qui ne semble pas concerner par le jeu bavarois. Tout reste encore à faire dans ce match.