Football : Le Bayern reste dans le sillage de l’Union Berlin, Ruben Vargas buteur

Le décuple champion d’Allemagne en titre a disposé d’Hoffenheim (2-0) et revient provisoirement à un point du leader de Bundesliga. L’attaquant suisse a inscrit son premier but de la saison lors du nul spectaculaire entre Augsbourg et Leipzig (3-3).

Le Bayern s’est tranquillement imposé à Hoffenheim grâce à des buts de Jamal Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting. AFP

Le Bayern Munich, facile vainqueur à Hoffenheim samedi (2-0), s'est rapproché à un point de l'Union Berlin qui se déplace dimanche à Bochum chez la lanterne rouge, lors de la 11e journée du championnat d'Allemagne. Fribourg est également resté au contact, à deux unités de la tête, en conservant sa troisième place au classement grâce à un succès face au Werder Brême (2-0), une semaine après avoir pris l'eau contre le Bayern (0-5).

À quatre points des Berlinois à l'entame de ce week-end, les Bavarois avaient tout intérêt à s'imposer afin de ne pas être distancés par l'actuel solide leader du championnat. Mission accomplie. Même diminué par les absences du onze de base de Hernandez (cuisse), Neuer (épaule), Sané (cuisse) et Müller (ménagé après avoir été touché par le Covid), le Bayern a d’emblée eu la maîtrise du match avant de mener 2-0 à la pause grâce à des buts de Jamal Musiala (17e) et Eric Maxim Choupo-Moting (38e), déjà double buteur en semaine en Coupe face à Augbourg (5-2). Deux buts inscrits depuis les six mètres par deux joueurs à chaque fois oubliés par la défense locale.

La messe était dite: Hoffenheim, pourtant convaincant 5e au classement à l'entame du match, était incapable de bousculer son prestigieux adversaire. Le coach du Bayern, Julian Nagelsman, de retour à Hoffenheim où il était devenu en 2016 le plus jeune entraîneur de la Bundesliga à l'âge de 28 ans, semble trouver la bonne formule cette saison alors que son équipe traînait comme un boulet une série de trois matches nuls et une défaite de la fin août à la mi-septembre.

Avec la meilleure attaque de Bundesliga (32 buts inscrits), le Bayern semble avoir bien digéré le départ de Robert Lewandowski au mercato d'été, même si Nagelsmann a souvent dû composer avec des blessures et maladies dans son secteur offensif.

Derrière l'Union Berlin (23 points) et le Bayern (22), Fribourg complète le podium provisoire avec 21 points, grâce à un succès poussif face au Werder Brême. À onze contre dix dès la 14e minute et l'exclusion de Marco Friedl, les hommes de Christian Streich ont longtemps éprouvé des difficultés à profiter de leur supériorité numérique, avant le but d'ouverture signé Lukas Kübler à la 56e. Vincenzo Grifo a ensuite doublé la marque sur penalty (80e) pour permettre à son équipe de reprendre sa marche en avant après la déroute en Bavière le week-end dernier.

Vargas débloque son compteur buts

Dans le même temps, le Borussia Dortmund n'a pas tremblé pour prendre la mesure de Stuttgart (5-0). Le score était déjà de 3-0 à la pause après des réalisations de Jude Bellingham (2e), Niklas Süle (13e) et Giovanni Reyna (44e), avant que Belligham (53e), encore lui, et Youssoufa Moukojo (72e) ne corsent l'addition. Malgré son inconstance (trois derniers matches sans victoire avant ce samedi), le Borussia se maintient dans la course au titre, en quatrième position avec 19 points.

La journée de samedi a également été marquée par le nul spectaculaire entre le Augsbourg de Ruben Vargas et le RB Leipzig (3-3). Un match lors duquel l’attaquant international suisse, titulaire, a trouvé le chemin des filets. Après l’heure de jeu (64e), Vargas a inscrit son premier but de la saison, permettant à son équipe de mener 3-0. La victoire semblait alors promise à Augsbourg, qui s’est écroulé dans les dernières minutes: André Silva réduisait la marque à la 72e, avant que Nkunku (89e) et Novoa (90e) permettent à Leipzig d’arracher un point.