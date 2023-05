Football: Le Bayern s'arrache à Brême et garde les cartes en mains

Face à l'une des équipes qui lui réussit le mieux (26 victoires et quatre matches nuls sur les trente derniers matches), le Bayern a dominé la première demi-heure de jeu, avec pour occasion la plus franche une tête de Benjamin Pavard à la réception d'un coup franc de Joshua Kimmich, repoussée par Jiri Pavlenka d'un arrêt réflexe.

Couvert par le défenseur de Brême Anthony Jung et servi par Jamal Musiala, Gnabry s'est retrouvé seul dans la surface et n'a pas laissé passer sa chance pour inscrire son 10e but de la saison en Bundesliga, le 13e toutes compétitions confondues. Dix minutes plus tard, Sané a mis son équipe à l'abri. La réduction du score par Niklas Schmidt d'une somptueuse frappe à l'entrée de la surface à la 87e minute a relancé les espoirs des 42’000 supporters du Weserstadion, en vain.