Hans-Dieter Flick a choisi de laisser Boateng, Sané, Martinez, Douglas Costa ou encore Gnabry sur le banc. On a bien cru, au vu du début de match, que le turnover allemand pouvait lui prêter préjudice. On y a encore plus cru à la 3e minute, quand Smolov aurait dû ouvrir le score sur un centre parfait du percutant Miranchuk. L'international russe n'a toutefois pas réussi à mettre sa tête hors de portée de Neuer et lancer ainsi la partie sur de bonnes bases.