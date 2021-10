Football : Le Bayern se relève, Dortmund et Fribourg suivent

Corrigé en Coupe mercredi, le Bayern Munich a bien réagi face à l’Union Berlin (5-2). Ses deux principaux poursuivants, Dortmund et Fribourg, se sont également imposés ce samedi.

Kingsley Coman a inscrit le quatrième but du Bayern.

Le Bayern Munich s'est bien relevé de la claque subie à Mönchengladbach (0-5) en Coupe d'Allemagne cette semaine. Les Bavarois se sont imposés facilement face à l'Union Berlin d’Urs Fischer (5-2) et demeurent intouchables en Bundesliga, suivis de près par Dortmund et Fribourg, également vainqueurs lors de la 10e journée, samedi.

Et qui d'autre que Robert Lewandowski pour mettre le «Rekordmeister» sur les bons rails? Le meilleur buteur de Bundesliga a transformé un penalty (15e) obtenu après que le bras de Jaeckel a contré une tentative de Leroy Sané. Le Polonais a ensuite ajusté le gardien berlinois d'une frappe imparable sur un coup franc à 25 mètres joué à trois avec Joshua Kimmich et Thomas Müller. À l'heure de jeu, Coman a lui aussi participé à la fête en inscrivant un but d'ailier pur: à pleine vitesse, il a crocheté son vis-à-vis sur la droite avant d'envoyer un missile au premier poteau.