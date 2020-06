Un 30e titre?

Le Bayern sera champion d’Allemagne si…

Le club du Munich sera couronné en milieu de semaine dans trois cas de figure.

3. Le Bayern perd à Brême et Dortmund perd aussi contre Mayence.

«Nous voulons finir le job mardi. C'est notre objectif. Nous sommes dans une très bonne dynamique et nous voulons continuer sur notre série de victoires», a dit à ses hommes Hansi Flick.

Depuis la reprise post-coronavirus, le Bayern a gagné tous ses matches, six en championnat et la demi-finale de la coupe d'Allemagne contre Francfort.

Sursaut d’orgueil du Werder

Brême, qui lutte pour sa survie en Bundesliga, ne sera toutefois pas une victime consentante. Le club de tradition, actuellement 17e et relégable, a eu un sursaut d'orgueil depuis la reprise en mai, et a pris 10 points sur 18 possibles. Il est à égalité de points avec le 16e Düsseldorf, barragiste potentiel, et reste sur un succès 5-1 à l'extérieur contre la lanterne rouge Paderborn.