Football : Le Bayern s’impose, blanchissage de Sommer

En s’imposant 3 à 0 contre la très défensive Union Berlin dimanche dans le choc de Bundesliga, le Bayern Munich a conservé la tête du classement au soir de la 22e journée et installe le duel avec le Borussia Dortmund. À douze matches de la fin de la saison, les deux mastodontes du foot allemand partagent la première place du championnat avec 46 points, trois de plus que l’Union Berlin, surprise de la saison, et quatre de plus que le RB Leipzig en embuscade.