Hyundai continue d’aller de l’avant: après le récent lancement de l’Ioniq5, voici que les Coréens sortent désormais le nouveau Bayon, censé concurrencer l’Opel Mokka, le Ford Puma ou encore le VW T-Cross. Le Bayon, qui devrait pointer le bout de son nez au printemps prochain, viendra ainsi apporter un coup de jeune au segment des petits SUV urbains et prêter main-forte au Kona. Pour lui, les Coréens ont misé sur un design accrocheur. «Nous sommes convaincus que son design unique et affirmé, avec ses lignes épurées et sa signature lumineuse en forme de flèche, lui permettra de faire une entrée remarquable dans le segment européen florissant des SUV B», déclare le directeur du design, Luc Donckerwolke.

Le Hyundai Bayon a été conçu exclusivement pour le marché européen. Hyundai Le Bayon est basé sur la plateforme de l’Hyundai i20. Du coup, il ne dispose pas non plus de la transmission intégrale. Hyundai Avec le cockpit numérique, un nouveau système d’infodivertissement et de nombreux systèmes d’assistance, le nouveau Bayon est dans l’air du temps sur le plan technologique. Hyundai

Alors que le Kona est construit sur la base d’un vrai SUV, le Bayon utilise la plateforme de la nouvelle i20. Point de transmission intégrale donc, les roues avant devant suffire pour l’adhérence. Mais, avec une longueur de 4,18 mètres et un empattement de 2,58 mètres, le véhicule offre le meilleur des deux mondes: beaucoup d’espace sur tous les sièges et un volume de coffre de plus de 400 litres. Et surtout, il bénéficie d’une technologie plus moderne. Cela va du cockpit numérique avec un système d'infodivertissement et un grand écran tactile, ainsi que la dernière génération du système Bluelink, à l’arsenal d’aides parmi lesquelles le maintien actif dans la voie et la régulation de distance.

Exclusivement destiné au marché européen

Deux des trois moteurs à essence sont disponibles avec une technologie hybride 48 volts – mais certains d’entre eux ne le proposent qu’en option. On démarre avec un moteur quatre cylindres de 1,2 litre d’une puissance de 84 ch. Au-dessus, on retrouve le moteur turbo trois cylindres d’un litre qui développe 100 ou 120 ch, le plus puissant étant toujours un hybride modéré. Le véhicule est équipé d’une boîte manuelle à cinq ou six rapports ou d’une boîte à double embrayage à sept vitesses.

Contrairement au Kona, le Bayon est exclusivement destiné au marché européen. Cela se traduit en premier lieu par son nom. En effet, alors que le premier porte le nom d’une célèbre plage hawaïenne, les Coréens ont décidé de baptiser leur nouveau rejeton d’après la ville de Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Les prix de la nouvelle gamme Hyundai ne sont, pour l’heure, pas connus.