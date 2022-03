Basketball – Le BBC Nyon et Swiss Central font le jeu des Lions

Pas en grande réussite mais quand même auteur de 28 points pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs, samedi, l’arrière nyonnais Isiah Umipig a été encore plus maladroit face aux Bâlois (16 points à 6/17 au tir). Portés par son trio étranger (Devin Cooper, Romani Hansen, Thomas Rutherford) et Branislav Kostic, les Bâlois mettent ainsi fin à une série de six défaites consécutives.

Boncourt de justesse

Swiss Central a ainsi raté l’occasion de s’emparer de la 4e place, synonyme d’avantage du terrain en play-off, qui reste la propriété des Lions. Les Genevois, laminés à Fribourg en match avancé de la 21e journée , mardi, conservent un succès d’avance sur le promu et en possèdent deux de plus que le BBC Nyon.

Union déborde Monthey

À noter, pour Monthey, les débuts de Kevin Langford. Arrivé lundi sur le sol helvétique et titularisé d’entrée à la Riveraine, le pivot US a rendu une fiche de 11 points et 6 rebonds en 31 minutes de jeu. Difficile de lui en demander beaucoup plus après 48 heures en Valais.