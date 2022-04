Basketball: Le BBC Nyon frappe fort à Neuchâtel

Dans le sillage de Colon, agressif sur les arrières adverses en défense et adroit de l’autre côté du terrain, Union a pris les commandes au tableau d’affichage mais Umipig et Jaunin ont trouvé la mire à longue distance pour éteindre le début d’incendie dans la maison nyonnaise (53-51, à la fin du 3e quart-temps). Les deux arrières du Rocher se savaient très attendus face au backcourt Fofana - Colon et ils ont illuminé les dix dernières minutes: Umipig à mi-distance et Jaunin, supersonique, en pénétration, pour offrir la victoire à leur équipe.