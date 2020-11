Arrangement royal : Le beau cadeau du prince Harry à sa cousine Eugénie

La princesse Eugénie, enceinte de son premier enfant, a déménagé dans la maison de Windsor, laissée vacante par son cousin, le prince Harry.

Petits arrangements entre cousins: le prince Harry a autorisé la princesse Eugenie à emménager dans la maison de Windsor qu’il a laissée vide depuis son départ en Californie. Selon le Sun, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson aurait emménagé il y a 15 jours à Frogmore Cottage, une grande demeure de cinq chambres, entièrement rénovée pour 2,7 millions d’euros. Un signe de plus que le prince Harry ne compte pas revenir souvent en Grande-Bretagne...

Un déménagement dont la reine n'était même pas au courant. «Meghan Markle et le prince Harry ont surpris les membres de la famille royale en laissant la princesse Eugénie emménager à Frogmore Cottage», a déclaré une source royale au Mirror. «La reine a été informée après que les couples ont parlé de ce déménagement. C'est un accord conclu uniquement entre Harry, Meghan, Eugénie et Jack. Ils ont toujours été proches».

Seront-ils locataires? Contacté par les médias britanniques, Bunckingham Palace a indiqué que «Frogmore Cottage (était) la résidence privée du duc et de la duchesse de Sussex et, en tant que tel, tout arrangement leur appartient». Harry et Meghan occupent actuellement une magnifique propriété à Santa Barbara, payée par le prince Charles.