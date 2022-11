Qatar 2022: Le beau geste d’Antonio Rüdiger

Intraitable, et parfois rugueux, sur le rectangle vert, Antonio Rüdiger montre qu’il est une personne sensible, altruiste et généreuse lorsqu’il abandonne ses chaussures à crampons. Sélectionné par Hansi Flick pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar avec l’Allemagne, le défenseur du Real Madrid a annoncé, selon le site espagnol Cuarto, qu’il allait faire don de sa prime à onze enfants handicapés de la Sierra Leone.