Football - Le beau geste de Sergio Agüero

Selon The Athletic, le joueur de 33 ans a offert une montre personnalisée à chacun des membres du staff de Manchester City, soit environ une soixantaine de personnes. On peut lire l’inscription «Gracias! Kun Agüero» gravée au dos de chaque objet.

Source: The Athletic

En plus des 75’000 francs dépensés pour les montres, Sergio Agüero a également fait don de sa voiture, une Range Rover, qu’un heureux élu a pu remporter via une tombola organisée à l’interne.

Quinze trophées avec les Citizens

Après dix saisons et quinze trophées (dont cinq titres de champion d’Angleterre et six Coupes de la ligue) sous les couleurs de Manchester City, Sergio Agüero a rejoint cette semaine le FC Barcelone.